Проезд по Пинскому переулку и Славянскому мосту затруднится до середины ноября

На участках пройдут дорожные работы.

Петербургских автомобилистов предупредили о новых ограничениях движения в нескольких районах города.Свежую информацию сообщили в ГАТИ 28 октября.

Так, с 29 октября по 15 ноября строительство газопровода затруднит проезд по Пинскому переулку от улицы Чапаева до Петроградской набережной, а также по Петроградской набережной вблизи Пинского переулка. Днем позже, 30 октября, и до середины ноября на Славянском мосту начнутся дорожные работы, что тоже ограничит движение.

C 31 октября по 6 ноября затруднится движение автомобилей по Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы из-за реконструкции автодороги, а с того же дня и до 1 ноября станет сложнее проехать по Кузьминскому шоссе у Академического переулка в Пушкине. Кроме этого, с 9 по 10 ноября движение ограничат и на Академическом переулке у Кузьминского шоссе.

Также мы писали, что участок Суздальского проспекта в Петербурге отремонтируют за 32 млн рублей.

Фото: Piter.TV