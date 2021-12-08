Несколько остановок в Петербурге обрели новые названия и статус с 20 марта

С 20 марта в Петербурге изменились названия и режим работы нескольких остановок общественного транспорта.

Теперь остановка на Выборгском шоссе, ранее называвшаяся "Дорога в Каменку. По требованию", переименована в "Выборгское шоссе, угол дороги в Каменку" и стала обязательной для всех маршрутов.

Остановка на дороге в Каменку, ранее известная как "Дорога в Каменку, угол Выборгского шоссе. По требованию", теперь называется просто "Дорога в Каменку" и также стала обязательной.

А вот остановка "Софийская улица, 6", напротив, переведена в режим работы "по требованию". Чтобы выйти, пассажирам необходимо заранее нажать кнопку на поручне, подав сигнал водителю.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)