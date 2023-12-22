Oстановки на 30-ти автобусных маршрутах переименуют 16 апреля

Кроме того, вводятся новые остановки "по требованию".

Со вторника, 16 апреля, в Петербурге произойдёт переименование остановок на 30-ти автобусных маршрутах, что упростит навигацию для пассажиров. Информация об изменениях доступна на сайте ГКУ "Организатор перевозок", а также будет объявлена в транспорте.

Остановки "ул. Маршала Мерецкова" и "пр. Ветеранов, 161" теперь будут осуществляться только по требованию.

Кроме того, вводятся новые остановки "по требованию" на автобусных маршрутах № 463, 463А и 489.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга смогут обжаловать штраф за оплату парковки в онлайн-формате.

Фото: Piter.TV