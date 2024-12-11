Еще четыре моста через Неву построят в Петербурге

Например, есть проект Арсенального моста в створе Арсенальной улицы и продолжения Таврической улицы.

Петербург готовится к строительству четырех мостов через Неву, сообщил губернатор Александр Беглов на канале "78" в эфире программы "Петербург. Новый взгляд".

Ближайший проект – переправа в составе Широтной магистрали скоростного движения. Когда проект второго и последующих этапов дороги выйдет из экспертизы, сразу начнется подготовка к возведению моста в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

Еще одна ключевая переправа – мост в Ленобласти, в районе Отрадного. Он будет построен в составе первого пускового участка КАД-2 от Кузьмолово до трассы М-11 "Нева".

Кроме того, есть проект Арсенального моста в створе Арсенальной улицы и продолжения Таврической улицы. А Ново-Адмиралтейский мост соединит территорию 16-19 линий Васильевского острова с Английским проспектом в месте его примыкания к набережной Мойки. Эта переправа пройдет в эстакадном варианте.

К этим проектам мы подойдем с учетом опыта Большого Смоленского моста. Есть бизнес, заинтересованный в реализации проекта. Можно провести проектирование за его счет, посмотреть, какие будут результаты и дальше принимать конкретные решения. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что завод по переработке пластика за 2 млрд рублей построят в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)