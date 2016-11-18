В Смольном утвердили новые меры по предотвращению нападения бездомных животных на петербуржцев

Постановление включает перечень конкретных мер профилактики.

В Смольном утвердили постановление правительства, регулирующее порядок минимизации рисков ущерба, который бродячие животные могут нанести здоровью горожан. Информация об этом опубликовала пресс-служба городской администрации.

Документ предусматривает распределение обязанностей среди государственных структур, отвечающих за организацию мероприятий, направленных на снижение опасности, исходящей от безнадзорных животных. Среди ключевых ведомств — Управление ветеринарии, Комитет по благоустройству и администрации районов города.

Постановление включает перечень конкретных мер профилактики, таких как проведение мониторинга численности бездомных животных (сообщения о результатах будут размещены на официальном сайте Управления ветеринарии), организация мероприятий по выявлению и отлову опасных особей, обязательная вакцинация животных и просветительная работа среди граждан и организаций о мерах предосторожности.

Отдельно предусмотрено, что Комитет по здравоохранению обязан представлять отчетность о числе зарегистрированных фактов нанесения вреда человеком животным и наоборот каждые три месяца.

Ранее мы сообщили о том, что законопроект о содержании собак в Петербурге принят во втором чтении.

Фото: Pxhere