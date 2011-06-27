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Движение двух автобусов изменится на неделю из-за работ на набережной Чёрной речки
Сегодня, 13:54
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Движение двух автобусов изменится на неделю из-за работ на набережной Чёрной речки

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На время проведения работ для удобства горожан будет организована временная остановка на Ланском шоссе.

В Петербурге с 22 по 28 июля временно скорректируют маршруты автобусов № 76 и 227. Изменения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях на четной стороне набережной Чёрной речки, сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

При следовании от станции метро "Пионерская" общественный транспорт направят в объезд по следующему маршруту: Коломяжский путепровод – набережная Чёрной речки – Ланское шоссе – Новосибирская улица – Торжковская улица – улица Академика Крылова. После этого автобусы вернутся на свои привычные трассы.

На время проведения работ для удобства горожан будет организована временная остановка на Ланском шоссе у набережной Чёрной речки.

Ранее мы сообщили о том, что три автобуса изменят маршруты из-за ремонта теплосети на Стартовой улице.

Фото: Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: санкт-петербург, спб гку организатор перевозок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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