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Три автобуса изменят маршруты из-за ремонта теплосети на Стартовой улице
Сегодня, 15:58
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Три автобуса изменят маршруты из-за ремонта теплосети на Стартовой улице

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На время ремонта общественный транспорт будет следовать в объезд по Шереметьевской улице, Штурманской улице и улице Пилотов.

В Петербурге 18 и 19 июля временно скорректируют движение автобусов № 13, 13А и 263. Как сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок", изменения связаны с проведением работ на теплотрассе на Стартовой улице.

На время ремонта общественный транспорт будет следовать в объезд по Шереметьевской улице, Штурманской улице и улице Пилотов.

Для удобства пассажиров будут организованы временные остановочные пункты: на пересечении Шереметьевской и Стартовой улиц (в обоих направлениях) и на улице Пилотов, 13 (в направлении Авиагородка).

Ранее мы сообщили о том, что на трамвайные и троллейбусные перевозки в Петербурге выделят 70 млрд рублей.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: санкт-петербург, спб гку организатор перевозок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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