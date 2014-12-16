В Приморском районе собираются построить две новых магистрали

Одну из них собираются построить в ближайшие 3 года.

В Петербурге построят две новые магистрали, которые объединят дороги Приморского района. Вопрос обсуждался на заседании вице-губернаторов Николая Линченко и Кирилла Полякова.

Речь идет о магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе, для которой будет построена путепроводная развязка через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Она соединит Шуваловский проспект и Приморское шоссе. Вторая трасса пройдет от М-49 на участке от Приморского шоссе до ЗСД. Она обеспечит связь перспективных жилых и нежилых зон в северо-западной части города. Для водителей, которые далее поедут на ЗСД или будут съезжать с ЗСД, проезд будет платным, а для остальных — бесплатным.

На данный момент разрабатываются проекты планировки территории линейных объектов. Строительство М-32 собираются завершить в 2022-2025 годах, а М-49 — в 2025-2027 годах.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что реконструкция Приморского шоссе у "Лахта-центра" пройдёт в 2 этапа.

Фото: Piter.tv