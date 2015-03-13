В Петербурге в этом году построят новые корпуса Александровской больницы и НИИ Джанелидзе

Председатель Комздрава Дмитрий Лисовец рассказал "Петербургскому дневнику", что построенные за время пандемии новые корпуса-трансформеры Госпиталя для ветеранов войн, Городской больницы Святого Георгия, корпус Клинической больницы Святителя Луки и корпус Городской больницы №33 в Колпино себя оправдали.
Дмитрий Лисовец отметил, что в этом году планируется открыть корпус-трансформер в Александровской больнице. Также планируется завершить строительство корпуса экстренной помощи в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Что касается Александровской больнице, то сейчас уже ведётся покупка оборудования, учреждение планируют открыть к концу 2022 года.
Фото: Piter.tv
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