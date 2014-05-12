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Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия ввели в эксплуатацию

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Планируется, что пациентов стационар начнет принимать в декабре.

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия ввели в эксплуатацию. Завершить строительство удалось в рекордно низкие сроки. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба комитета по строительству.

Первый кирпич нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса был заложен в феврале в 2021 года. Строительство шло очень активно благодаря современным технологиям. Стены здания представляют собой модульные конструкции, выполненные из так называемого металлического теплого профиля, заполненного утеплителем с гипсовыми строительными плитами внутри, отделочным слоем и керамическим вентилируемым фасадом снаружи. Проектировщики использовали опыт строительства нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

Новый корпус будет рассчитан на 305 коек. В нем будут работать терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также два приемно-диагностических отделения. 

Ранее Piter.TV побывал внутри нового здания. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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