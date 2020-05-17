В Петербурге завершается строительство нового корпуса больницы Святого Георгия

Новый корпус-трансформер примет посетителей уже в декабре. Сейчас в корпус завозят оборудование.

В Петербурге завершается строительство нового современного корпуса больницы Святого Георгия. В новом корпусе проводятся пуско-наладочные работы, отделка помещений полностью завершена. Шестиэтажный корпус-трансформер построили за девять месяцев по примеру Госпиталя для ветеранов воин, сообщает "Строительный Петербург".

По большому счету, трудности все были пройдена на этапе строительства Госпиталя для ветеранов воин, поэтому все было в штатном режиме. Конечно, сроки сжатые, но за счет новых технологий и грамотного подбора количества людей, все было сделано в срок. Александр Названов, начальник участка компании "Лентехстрой"

В корпусе продумано все для комфорта пациентов: просторные трехместные палаты, удобная система навигации, кнопка вызова медсестры. Новый корпус уже подключили к системе обеспечения кислородом и завезли часть медицинского оборудования. Подрядчик передаст объект больнице 8 ноября, в начале декабря стационар примет первых пациентов.

Уникально то, что это действительно последнее поколение наркозно-дыхательных аппаратов, IT-технологий. Безопасность является сегодня приоритетной: вентиляция воздуха, температурный режим, соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима. Пациентам здесь действительно будет комфортно, надежно, это позволит добиваться более высоких результатов в оказании медицинской помощи. Валерий Стрижелецкий, главный врач больницы Святого Георгия

Во время пандемии корпус будет работать как инфекционное отделение, а затем перепрофилируется в стационар.

Фото и видео: Строительный Петербург