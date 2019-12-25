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По требованию прокуратуры у Московского вокзала появились камеры фиксации нарушений
Сегодня, 9:14
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По требованию прокуратуры у Московского вокзала появились камеры фиксации нарушений

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Выявлено, что около вокзала затруднен проезд транспорта.

По требованию прокуратуры Петербурга на площади Восстания установили новые камеры фиксации правонарушений, рассказали 19 декабря в надзорном ведомстве. 

Выявлено, что у Московского вокзала затруднен проезд транспорта, и причина этому – большое количество авто, которые в нарушение ПДД на длительное время останавливаются во втором и третьем рядах Лиговского проспекта и площади Восстания. 

По требованию прокуратуры Центрального района около вокзала, в зоне действия дорожного знака, запрещающего остановку транспорта, установлены камеры фиксации нарушений. 

Комплекс камер имеет много функций и позволяет фиксировать разные виды нарушений правил дорожного движения, позволяет одновременно распознавать большое количество машин в потоке и определять тип транспортного средства и государственный регистрационный номер. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: с начала года к системе "Безопасный город" в Ленобласти подключили свыше 459 видеокамер. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: камеры фиксации, московский вокзал, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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