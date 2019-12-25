По требованию прокуратуры у Московского вокзала появились камеры фиксации нарушений

Выявлено, что около вокзала затруднен проезд транспорта.

По требованию прокуратуры Петербурга на площади Восстания установили новые камеры фиксации правонарушений, рассказали 19 декабря в надзорном ведомстве.

Выявлено, что у Московского вокзала затруднен проезд транспорта, и причина этому – большое количество авто, которые в нарушение ПДД на длительное время останавливаются во втором и третьем рядах Лиговского проспекта и площади Восстания.

По требованию прокуратуры Центрального района около вокзала, в зоне действия дорожного знака, запрещающего остановку транспорта, установлены камеры фиксации нарушений.

Комплекс камер имеет много функций и позволяет фиксировать разные виды нарушений правил дорожного движения, позволяет одновременно распознавать большое количество машин в потоке и определять тип транспортного средства и государственный регистрационный номер. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: с начала года к системе "Безопасный город" в Ленобласти подключили свыше 459 видеокамер.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга