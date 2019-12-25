В Петербурге раскрыт новый эпизод фиктивного брака между мигрантом и горожанкой

По вновь выявленному факту возбуждено дополнительное уголовное дело по той же статье – 322.1 УК РФ, часть 2.

Сотрудники полиции Петроградского района Санкт-Петербурга продолжают работу по выявлению преступных схем, связанных с незаконной миграцией. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного ранее по факту организации фиктивного брака, установлен еще один эпизод противоправной деятельности.

Напомним, 25 марта 2025 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ — "Организация незаконной миграции". Следствие установило, что осенью 2021 года брак между жителем Красногвардейского района и гражданкой одной из стран ближнего зарубежья был заключен исключительно с целью легализации иностранки на территории России. Организатором выступил 35-летний мужчина, ранее уже арестованный за аналогичное преступление.

Теперь в поле зрения следствия оказался еще один эпизод. Как выяснили оперативники, в 2022 году этот же организатор, по просьбе соотечественника, помог подобрать "невесту" для оформления фиктивного брака. В результате в сентябре 2022 года 24-летняя жительница Приморского района Санкт-Петербурга зарегистрировала отношения с иностранным гражданином. На основании заключённого брака мужчина получил разрешение на временное проживание в России, а также официальное право на трудоустройство.

По вновь выявленному факту возбуждено дополнительное уголовное дело по той же статье – 322.1 УК РФ, часть 2.

В отношении жительницы Петербурга и её знакомого, который выступил посредником, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Подозреваемый, организовавший брак, продолжает находиться под стражей.

Материалы дела также направлены в миграционную службу, где решается вопрос об аннулировании разрешения на временное проживание, полученного иностранцем на основании фиктивного брака.

Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители проверяют возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам.

Ранее в Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции из одной из арабских стран.

Фото: Piter.tv