Депутаты выбрали двух новых членов избиркома Петербурга

Для голосования были представлены шесть кандидатов.

ЗакС Петербурга выбрал двух новых членов Горизбиркома, которые займут места Аллы Егоровой и Дмитрия Краснянского. Наибольшее количество голосов получили Денис Козенко и Борис Семенов.

Козенко был выдвинут МО "Нарвский округ", он является руководителем территориальной избирательной комиссии Кировского района. Он получил 39 голосов депутатов. Борис Семенов возглавляет МО "Город Зеленогорск", ему поддержку оказали 37 парламентариев.

Всего было шесть кандидатов. Александр Шишилов предложил коллегам поддержать Виктора Венгерова, так как, по его словам, он независимый кандидат и не связан с исполнительной властью, однако за него проголосовали 14 человек.

Также большинством голосов ЗакС лишил полномочий секретаря Горизбиркома, члена с правом решающего голоса Марину Жданову. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию. Депутат КПРФ Алексей Зинчук отметил, что было бы лучше, если бы Жданова выступила в ЗакСе, на что Денис Четырбок отметил, что они не могут "насильно тащить" ее в Мариинский дворец.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия