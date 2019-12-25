Члены Горизбиркома Алла Егорова и Дмитрий Краснянский подали в отставку

Михаил Амосов считает, что членов Горизбиркома подтолкнули к такому решению.

Членов Горизбиркома Аллу Егорову и Дмитрия Краснянского освободили от освобождаемой должности. По словам депутата Дениса Четырбока, они подали заявление по собственному желанию.

"За" проголосовали 46 депутатов, высказался "против" только один — депутат КПРФ Алексей Зинчук.

Кандидатуры должны быть выбраны до 20 декабря. Некоторые парламентарии удивились, к чему такая спешка. Михаил Амосов предложил дать больше времени, чтобы найти достойных кандидатов. Денис Четырбок отметил, что если не выбрать кандидатов до конца декабря, то некоторые время Петербург будет без членов избиркома, так как первое заседание ЗакСа в новом году состоится только в середине января.

Накануне стало известно о том, что главы шести петербургских ТИКов ушли в отставку.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия