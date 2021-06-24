Во Всеволожском районе Ленобласти построят несколько новых медучреждений

Каждый из новых объектов здравоохранения обещает быть более оснащенным предыдущего.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал открытие и строительство целого ряда объектов здравоохранения в регионе. Об этом стало известно из сообщения в его Telegram-канале.

В частности, глава области рассказал, что новая поликлиника в Мурино заработает до конца первого квартала следующего года, а Бугровская амбулатория будет открыта в новом и более комфортном помещении. Также Дрозденко отметил, что вскоре стартует этап планирования и строительства новой поликлиники в Буграх.

Колтуши получат новую типовую поликлинику, которая сможет принимать 350 посещений в смену, а в Сертолово, вероятно, при поддержке федерального софинансирования начнется проектирование детской клинической больницы.

Ранее стало известно, что в Сосновом Бору газифицирован дом семьи, где воспитывают 18 детей.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко