До конца года Петербург получит 100 автомобилей "скорой"

Уточняется, что все машины отечественного производства.

Петербург до конца текущего года получит 100 автомобилей скорой помощи по приоритетному проекту "Здоровье петербуржцев". Их распределят между городскими поликлиниками и Городской станцией медпомощи, рассказали в Смольном 3 октября.

Уточняется, что все машины отечественного производства: базовые автофургоны изготавливаются в Елабуге, их переоборудование в автомобили "скорой" осуществляется в Ульяновске, а дооснащение и комплектация необходимым оборудованием – в Северной столице.

Так, 64 машины типа "1" уже поступили в поликлиники и введены в эксплуатацию, 36 автомобилей типа "3", которые оснащены для проведения реанимации, ИВЛ и предоставления неотложной медицинской помощи в других экстренных случаях, будут поставлены Городскую станцию скорой помощи до 15 ноября. Всего за 2025 и 2026 годы планируется купить свыше 300 авто.

Ранее на Piter.TV: главный гериатр Петербурга рассказал, как сохранить здоровье и долголетие.

Фото: пресс-служба Смольного