Петербург принял восемь автобусов Volgabus-6271
Сегодня, 9:56
Эти "гармошки" предназначены для работы на наиболее загруженных маршрутах.

В Петербурге продолжают обновление подвижного состава общественного транспорта. На этой неделе завершена приемка восьми дизельных автобусов Volgabus-6271. 

Эти "гармошки" предназначены для работы на наиболее загруженных маршрутах. Их ввод в эксплуатацию позволит повысить провозную способность и сократить интервалы движения. 

В настоящее время, учитывая новые машины, на балансе ГУП "Пассажиравтотранс" находятся 327 автобусов Volgabus различных модификаций. Все транспортные средства низкопольные и оснащены современными системами. 

В конструкции автобусов применен электропривод вентилятора системы охлаждения, который пришел на смену ранее использовавшимся гидравлическим системам. 

Комитет по транспорту Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что проезд в метро по биометрии оплатили 19 тыс. жителей Петербурга. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

