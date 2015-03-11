Петербург принял восемь автобусов Volgabus-6271

В Петербурге продолжают обновление подвижного состава общественного транспорта. На этой неделе завершена приемка восьми дизельных автобусов Volgabus-6271.
Эти "гармошки" предназначены для работы на наиболее загруженных маршрутах. Их ввод в эксплуатацию позволит повысить провозную способность и сократить интервалы движения.
В настоящее время, учитывая новые машины, на балансе ГУП "Пассажиравтотранс" находятся 327 автобусов Volgabus различных модификаций. Все транспортные средства низкопольные и оснащены современными системами.
В конструкции автобусов применен электропривод вентилятора системы охлаждения, который пришел на смену ранее использовавшимся гидравлическим системам.
Комитет по транспорту Петербурга
Фото: пресс-служба комтранса Петербурга
