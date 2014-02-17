В Шушарах появится Новгородский проспект

Работы должны завершиться до 2 декабря 2026 года.

В Шушарах от Вилеровского переулка до Пушкинской улицы намерены построить Новгородский проспект. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 1 августа.

Максимальная возможная цена – 5,2 млрд рублей. Протяженность проспекта составит 1,4 километра. Работы должны завершиться до 2 декабря 2026 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе Петербурга построят Орлово-Денисовский проспект. Длина будущей четырехполосной дороги – около 2,1 километра. Она станет связующим звеном между Суздальским шоссе и Шуваловским проспектом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)