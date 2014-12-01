Орлово-Денисовский проспект построят на севере Петербурга

Длина этой четырехполосной дороги (по две полосы движения в каждом направлении) составит приблизительно 2,1 км.

В Петербурге начата разработка проекта планировки территории для создания новой магистрали в Приморском районе, известной как Орлово-Денисовский проспект, согласно информации от застройщика, компании Setl Group.

Длина этой четырехполосной дороги (по две полосы движения в каждом направлении) составит приблизительно 2,1 км. Она будет служить связующим звеном между Суздальским шоссе и Шуваловским проспектом. Вдоль проезжей части предусмотрены тротуары для пешеходов и велосипедные дорожки.

Строительные работы и обустройство Орлово-Денисовского проспекта будут осуществляться в два этапа. Первый этап стартует в 2025 году, и в его рамках девелопер построит участок от Суздальского шоссе до улицы Заповедная.

Второй этап запланирован на 2026 год, когда будет построен участок от улицы Заповедная до Шуваловского проспекта. Полное завершение строительства магистрали ожидается в 2028 году.

Кроме того, в 2026 году застройщик планирует начать реконструкцию 100-метрового шестиполосного участка Шуваловского проспекта от Парашютной до Ново-Никитинской улицы.

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Фото: setlgroup.ru