Разлив нефтепродуктов произошел в реке недалеко от Великого Новгорода

Власти региона обещают принять все меры против распространения загрязнения.

Разлив нефтепродуктов обнаружен на реке Волхов недалеко Великого Новгорода. Источник загрязнения пока не установлен, сообщили в правительство Новгородской области.

Следы разлива топлива обнаружены неподалеку от микрорайона Кречевицы и деревни Слутка.

В настоящее время специалисты совместно с властями Новгородской области выясняют причину разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

По факту обнаружения разлива нефтепродуктов в реке Волхов в районе Великого Новгорода на место происшествия выехала оперативная группа МЧС, представитель природоохранной прокуратуры области и главный специалист-эксперт Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Ведется поиск источника загрязнения. Будут предприняты все необходимые меры по недопущению распространения загрязнения и нанесения вреда экологии. официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков

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Фото: Фото: Вконтакте/ЧП 53 Великий Новгород. Новости