На побережье Финского залива у Петербурга выявили высокое содержание микропластика

Невская губа оказалась самой загрязненной во всем Балтийском море.

На восточном побережье Финского залива, примыкающего к Петербургу, зафиксирован высокий уровень загрязнения микропластиком. Концентрация пластикового мусора в Невской губе максимальная во всем Балтийском море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доцента РГГМУ Александру Ершову.

Частицы пластика размером менее 5 мм токсичны, плохо разлагаются и создают угрозу для окружающей среды, поскольку накапливаются во внутренних органах живых организмов. По словам Ершовой, весь микропластик приплывает с Невы и большая его часть оседает на дне и пляжах Невской губы: если крупный мусор убирают муниципальные службы, то с мелким пока нет средств борьбы. Ученые уже три года исследуют загрязнение акватории Финского залива у Петербурга и создали карту "горячих" точек накопления микропластика и модель залива, показывающую потоки и распространение микрочастиц.

Самым эффективным способом борьбы с загрязнением окружающей среды, отметила Ершова, является изначальное уменьшение поступающего в среду мусора, а также изменение культуры людей по утилизации пластика.

В водоемах и на пляжах Невской губы огромное количество использованных ватных палочек и фильтров сигарет. Они попадают в водную среду через унитаз, это стандартная привычка у многих. <...> Если бы можно было направить усилия и отучить людей это делать, это без сомнения улучшило бы экологическую ситуацию. Александра Ершова

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