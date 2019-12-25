В Кингисеппском районе будет ликвидирована несанкционированная свалка

На работы выделено 22,8 млн рублей.

Несанкционированную свалку предполагается ликвидировать в Кингисеппском районе Ленинградской области. Закупку, по итогам которой предполагается найти исполнителя работ, разместила администрация муниципального образования "Котельское сельское поселение", на его территории и находится подлежащий уничтожению объект.

Как следует из документации к закупке, строительный и бытовой мусор скопился возле деревни Пумалицы. Отходы планируется вывезти и утилизировать, а освободившееся место засеять газонной травой.

На все это выделяется 22,8 млн рублей. Завершить проект намечено в середине декабря.

Заявки от компаний, желающих расправиться со свалкой, ждут до 20 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, прокуратура помогла ликвидировать свалку на дороге на Металлострой.

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