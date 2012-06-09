Новая улица появится в Московском районе к 2027 году

Протяженность четырехполосной дороги составит порядка 2 километров, пройдет она от Пулковского шоссе до проезда №6.

Петербургское правительство утвердило проект планировки с проектом межевания территории для строительства новой улицы в Московском районе. Протяженность четырехполосной дороги составит порядка 2 километров, пройдет она от Пулковского шоссе до проезда №6, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Также предусмотрены тротуары, велодорожка, ливневые очистные сооружения, трансформаторная подстанция и насосная станция. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, Пулковское шоссе активно застраивается, и новые кварталы должны иметь удобное подключение к существующей улично-дорожной сети. Работы планируют завершить в 2027 году.

Фото: пресс-служба Смольного