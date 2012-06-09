  1. Главная
Новая улица появится в Московском районе к 2027 году
Сегодня, 15:50
Протяженность четырехполосной дороги составит порядка 2 километров, пройдет она от Пулковского шоссе до проезда №6.

Петербургское правительство утвердило проект планировки с проектом межевания территории для строительства новой улицы в Московском районе. Протяженность четырехполосной дороги составит порядка 2 километров, пройдет она от Пулковского шоссе до проезда №6, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Также предусмотрены тротуары, велодорожка, ливневые очистные сооружения, трансформаторная подстанция и насосная станция. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, Пулковское шоссе активно застраивается, и новые кварталы должны иметь удобное подключение к существующей улично-дорожной сети. Работы планируют завершить в 2027 году. 

Ранее на Piter.TV: в Колпино построят новую школу на 1375 учеников в составе жилого квартала. 

Фото: пресс-служба Смольного 

