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В Шушарах открылась точка по продаже проездных билетов
Сегодня, 15:31
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В Шушарах открылась точка по продаже проездных билетов

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Теперь проездной можно пополнить или купить на Пушкинской улице.

В Шушарах заработала новая точка по продаже проездных билетов. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 28 января. 

Теперь проездной можно пополнить или купить на Пушкинской улице, юго-восточнее дома 12А. В этом году планируется открытие 10 таких точек. 

С графиком работы киосков получится ознакомиться в таблице на сайте "Организатора перевозок". На точках можно приобрести все виды проездных, активировать отложенное пополнение карты "Подорожник", оформить и продлить льготный проездной, подать заявление на восстановление карты, а также получить детализацию поездок в общественном транспорте по единому электронному билету.  

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость проездных на электрички изменится в Петербурге и Ленобласти с 1 февраля. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: проездные билеты, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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