В Шушарах открылась точка по продаже проездных билетов

Теперь проездной можно пополнить или купить на Пушкинской улице.

В Шушарах заработала новая точка по продаже проездных билетов. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 28 января.

Теперь проездной можно пополнить или купить на Пушкинской улице, юго-восточнее дома 12А. В этом году планируется открытие 10 таких точек.

С графиком работы киосков получится ознакомиться в таблице на сайте "Организатора перевозок". На точках можно приобрести все виды проездных, активировать отложенное пополнение карты "Подорожник", оформить и продлить льготный проездной, подать заявление на восстановление карты, а также получить детализацию поездок в общественном транспорте по единому электронному билету.

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость проездных на электрички изменится в Петербурге и Ленобласти с 1 февраля.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга