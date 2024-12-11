Стоимость проездных на электрички изменится в Петербурге и Ленобластис 1 февраля

Продажа абонементных билетов начнется за 30 дней до даты их активации.

АО "СЗППК" объявило о предстоящем изменении цен на абонементы с 1 февраля. Эти изменения коснутся проездных, действующих на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии.

Продажа абонементных билетов начнется за 30 дней до даты их активации, уточнили в пресс-службе компании.

Точная информация о новых тарифах пока не предоставлена. Узнать актуальные цены можно будет на железнодорожных станциях, вокзалах или на официальном сайте компании.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в 2024 году "Ласточки" перевезли 24 млн пассажиров.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"