  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стоимость проездных на электрички изменится в Петербурге и Ленобластис 1 февраля
Сегодня, 10:50
236
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Стоимость проездных на электрички изменится в Петербурге и Ленобластис 1 февраля

0 0

Продажа абонементных билетов начнется за 30 дней до даты их активации.

АО "СЗППК" объявило о предстоящем изменении цен на абонементы с 1 февраля. Эти изменения коснутся проездных, действующих на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии.

Продажа абонементных билетов начнется за 30 дней до даты их активации, уточнили в пресс-службе компании.

Точная информация о новых тарифах пока не предоставлена. Узнать актуальные цены можно будет на железнодорожных станциях, вокзалах или на официальном сайте компании.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге в 2024 году "Ласточки" перевезли 24 млн пассажиров.

Фото: Telegram /  АО "СЗППК"

Теги: санкт-петербург, сзппк
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии