Модернизация тепломагистрали "Московская" в Петербурге завершена

В настоящее время специалисты завершают работы по дренажу и благоустройству территории.

В новом отопительном сезоне более 500 тыс. жителей Московского и Фрунзенского районов Петербурга будут получать тепло по отремонтированной тепломагистрали, сообщили 27 сентября в пресс-службе Смольного.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили монтаж трубопровода диаметром 1,2 тыс. миллиметров тепломагистрали "Московская", который проходит по Малой Балканской улице от Пловдивской улицы до насосной станции "Московская".

Горячую воду уже получают более 535 тыс. жителей Московского и Фрунзенского районов. В зоне реконструкции находится 1071 здание, в том числе – 819 жилых домов, 98 детских учреждений и 21 лечебное заведение.

В настоящее время специалисты завершают работы по дренажу и благоустройству территории.

Ранее мы рассказывали о том, что началась реконструкция свыше 358 метров теплосетей на Большой Охте.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга