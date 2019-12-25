Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге

Нововведение призвано улучшить надежность паротурбинных установок, используемых в энергетической отрасли и промышленности.

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали и запатентовали новую технологию упрочнения лопаток паровых турбин, повышающую их стойкость к эрозии и увеличивающую срок эксплуатации. Это нововведение призвано улучшить надежность паротурбинных установок, используемых в энергетической отрасли и промышленности, сообщает пресс-служба вуза.

Паровые турбины являются ключевыми элементами современных энергетических систем, и задача повышения долговечности их компонентов имеет большое значение, подчеркивают исследователи СПбГМТУ. Эрозия, вызванная воздействием влажного пара, считается одной из главных причин разрушения лопаток турбин, которые могут выйти из строя всего за 4-5 лет.

Работа над созданием метода защиты лопаток из мартенситных сталей от эрозии входной кромки началась в университете в 2022 году. До этого ни российские, ни зарубежные промышленные предприятия не имели технологий локальной комбинированной закалки, обеспечивающих необходимую степень надежности оборудования.

Чтобы решить данную проблему, специалисты СПбГМТУ разработали уникальную технологию комбинированной лазерно-индукционной закалки. Этот подход позволяет проводить термическое упрочнение конкретных зон лопаток, наиболее подверженных эрозионному износу.

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Фото: Unsplash (Wolfgang Weiser)