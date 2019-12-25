Петербург закупил 5 единиц уборочной техники на зиму

Всего планируется закупить 69 единиц.

Петербургские власти начали закупать технику для зимней уборки. Сегодня, 30 мая, стало известно о том, что город купил у тульского предприятия 5 новых лаповых снегопогрузчиков СнП-17.

Технику производит АО НПО "Плавский". Лаповый снегопогрузчик убирает снег с больших проспектов и магистралей. Современную модель от ее "предка" отличает увеличенная длина стрелы. Она может наполнить 30-кубовый четырехосный КамАЗ прямо по ходу движения через кабину грузовика.

Использование такой технологии исключает необходимость дополнительного маневрирования самосвалов с выездом на полосу встречного движения, а также не сковывает транспортные потоки и не создает аварийные ситуации, повышая, таким образом, производительность уборки и безопасность дорожного движения. комитет по благоустройству.

Работа на такой технике должна быть комфортной, так как кабина обогревается и вентилируется, есть гидроусилитель руля. Подчеркивается, что техника полностью отечественная. Всего в этом году город собирается закупить около 69 единиц различной техники.

В минувшем сезоне вице-губернатор Анатолий Повелий остался недоволен уборкой снега в Петербурге. Причиной проблемы стала, в том числе, нехватка уборочной техники.

Фото: Piter.tv