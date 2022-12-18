В Петербург доставили современную технику для уборки улиц

В Северную столицу привезли пять вакуумно-подметальных машин, изготовленных на Калужском заводе.

В Петербург доставили современную технику для уборки на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе Комблага.

В Северную столицу привезли пять современных вакуумно-подметальных машин, изготовленных на Калужском заводе. Спецтехнику попробовали на практике еще в 2022 году. Машины легки в управлении, быстро передвигаются по улицам и обеспечивают качественную уборку.

Как отметил председатель комитета Василия Пониделко, впереди насыщенный год. Город нуждается в 265 единицах разной техники.

Самая главная задача – купить максимально хорошую технику, которая представлена сегодня на рынке. Конечно, это техника российских производителей и наших близких партнеров – белорусов". Василий Пониделко, председатель Комблага

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Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга