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В Петербург доставили современную технику для уборки улиц
Сегодня, 12:10
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В Петербург доставили современную технику для уборки улиц

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В Северную столицу привезли пять  вакуумно-подметальных машин, изготовленных на Калужском заводе.

В Петербург доставили современную технику для уборки на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе Комблага. 

В Северную столицу привезли пять современных вакуумно-подметальных машин, изготовленных на Калужском заводе. Спецтехнику попробовали на практике еще в 2022 году. Машины легки в управлении, быстро передвигаются по улицам и обеспечивают качественную уборку.

Как отметил председатель комитета Василия Пониделко, впереди насыщенный год. Город нуждается в 265 единицах разной техники.

Самая главная задача – купить максимально хорошую технику, которая представлена сегодня на рынке. Конечно, это техника российских производителей и наших близких партнеров – белорусов".

Василий Пониделко, председатель Комблага

Ранее на Piter.tv: на трассе "Кола" 15-летняя пассажирка питбайка пострадала в ДТП.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: комблаг, современная техника для уборки улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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