Пожарные Ленобласти получили 23 единицы новой техники

Как уточнил Дрозденко, обращаясь к спасателям, главная задача – обеспечить мобильность и эффективность службы спасения, чтобы в любой ситуации они могли прийти на помощь.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 23 единицы современного, вспомогательного и оперативно-служебного транспорта, а также специального оборудования пожарным и спасателям, подведомственным областному комитету правопорядка и безопасности.

Как уточнил Дрозденко, обращаясь к спасателям, главная задача – обеспечить мобильность и эффективность службы спасения, чтобы в любой ситуации они могли прийти на помощь. Люди должны знать, что они всегда могут рассчитывать на вашу поддержку. Спасение граждан, предприятий, организаций, заблудившихся в лесу или вышедших на лед, должно быть гарантировано.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть делится с туристами трилобитами.

Фото: Правительство Ленобласти