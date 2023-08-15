Ленобласть делится с туристами трилобитами

Палеопарк Путилово – уникальный туристический объект, музей под открытым небом, где каждый может принять участие в палеонтологических раскопках.

Морские лилии, лопастеперые рыбы, трилобиты и прочие исторические окаменелости и их место в развитии туризма изучил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе посещения палеопарка в селе Путилово.

Палеопарк Путилово – уникальный туристический объект, музей под открытым небом, где каждый может принять участие в палеонтологических раскопках, найти окаменелости живых организмов возрастом более 400 млн лет, познакомиться с флорой и фауной. Здесь также работают учёные и студенты профильных факультетов.

Палеопарк Путилово расположен на территории горнодобывающего предприятия АО "Кампес" – производителя изделий из "Путиловского камня" – главного материала, который использовался при строительстве в XVII-XVIII вв.

Фото и видео: администрация Ленобласти