Новая станция в Пушкине обслуживает 240 тыс. жителей района

Она строилась 5 лет.

Губернатор Александр Беглов посетил новую станции скорой помощи, которая была открыта в Пушкине в конце 2020 года. Сейчас в ней работают 180 врачей и фельдшеров выездных бригад, сообщила пресс-служба градоначальника.

Медики обслуживают более 240 тыс. жителей Пушкинского района. Здание площадью 3 тыс. кв. метров с боксами начали строить в 2015-го года, но сроки окончания работ несколько раз сдвигались по вине подрядчиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новую школу в Шушарах могут достроить к апрелю 2021-го года.

Фото: Telegram / "Пул78"