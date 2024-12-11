На территории предприятия "Ручьи" открыли новую поликлинику со станцией скорой помощи

Новое четырехэтажное здание общей площадью 4 060,2 кв. м рассчитано на 260 посещений в смену.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию новое амбулаторно-поликлиническое учреждение на территории предприятия "Ручьи" по адресу: Муринская дорога, дом 70, корпус 1, строение 1. Проект был реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, отметил портал "Строительный Петербург".

Новое четырехэтажное здание общей площадью 4 060,2 кв. м рассчитано на 260 посещений в смену. Объект был построен по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции и сдан в эксплуатацию в конце 2024 года подрядной организацией ООО "СУ-17". Поликлиника оснащена встроенной стоянкой для двух машин скорой помощи, что значительно повысит оперативность медицинской помощи в районе.

На первом этаже здания находятся вестибюль с гардеробной, кабинет врача инфекциониста, помещения флюорографии, женский смотровой кабинет, процедурные и прививочные кабинеты, а также кабинеты врачей медицинской профилактики. Также на этом уровне размещены административные и служебные помещения.

На втором этаже оборудованы кабинеты участковых врачей, офтальмолога, помещения физиотерапии и лечебной физкультуры, а также кабинеты лучевой диагностики, массажа и электросветолечения.

Третий этаж отведен под дневной стационар на 13 коек, блок хирургических помещений, а также кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики.

Фото: портал "Строительный Петербург"