Дрозденко осмотрел новую школу в Сертолово на 825 мест

С 1 сентября здесь откроют два кадетских класса.

Во Всеволожском районе Ленобласти в эксплуатацию ввели еще одно образовательное учреждение. На открытии школы №3 в Сертолово побывал губернатор региона Александр Дрозденко. Дети уже начали обучение в школе, педагогический коллектив полностью укомплектован. С 1 сентября здесь откроют два кадетских класса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Губернатор высоко оценил организацию питания в школе и обсудил с сотрудниками столовой завтраки и обеды. Они рассказали, что многие дети оставляют завтраки не тронутыми, так как не успевают проголодаться. А вот "усилить" обеды, по мнению сотрудников школы, будет эффективно.

Я подписал распоряжение о повышении стоимости питания на 8%. Также мы рассматриваем возможность поставлять в школы молоко из Ленобласти, а не из других регионов, как происходит сейчас. Александр Дрозденко, губернатор

Новая школа в Сертолово имеет 3 этажа и рассчитана на 825 учеников. В школе есть три компьютерных класса, в кабинетах есть информационные панели и сенсорные киоски. Современный актовый зал на 428 мест оснащен всем необходимым мультимедиа и музыкальным оборудованием.

На территории расположены футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти