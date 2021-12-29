В Ленобласти стоимость школьного питания увеличили на 8%

Благодаря этому повысится качество блюд.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил новую школу в Сертолово. В том числе зашел в столовую, чтобы узнать, как питаются ученики. Об этом сообщило издание Online47.

По словам главы региона, с начала 2022 года стоимость школьного питания увеличили на 8% для повышения качества еды. Заведующий столовой, в свою очередь, согласился с идеей, чтобы сделать школьный завтрак более легким (например, булочка и чай), но сделать полноценный обед. Губернатор обещал рассмотреть этот вопрос.

Дрозденко добавил, что для детей с 1 по 4 классы организуется бесплатное питание. Также в регионе много ребят льготных категорий. Помимо этого, дети получают 200 грамм молока в день бесплатно.

Ленобласть является одним из немногих регионов, где в школах двухразовое питание.

Фото: пресс-служба Ленобласти