Новая школа в Красносельском районе открылась до начала нового учебного года

Учреждение рассчитано на 1400 мест.

Школа №219 на улице Маршала Казакова не смогла дождаться начала нового учебного года и приняла первых учеников 20 января. За парты в понедельник сели 625 детей, сообщили в пресс-службе Смольного.

О решении открыть школу посреди учебного года рассказал губернатор Александр Беглов, принимавший участие в торжественной церемонии. Школа рассчитана на 1375 человек, в здании оборудовали специальные учебные лаборатории и кабинеты, два бассейна, один из которых приспособлен для детей с инвалидностью, спортзал, стадион, актовый зал и столовую. Каждый класс готов принять не более 25 детей.

Градоначальник отметил, что в ушедшем году в городе построили 11 школ, а в текущем ожидается открытие еще семи учреждений.

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