Школу на 1125 мест построят в Красносельском районе

Учебное заведение станет частью инфраструктуры нового ЖК.

В Красносельском районе Петербурга построят школу на 1125 мест. Об этом завил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства, рассказали в пресс-службе Смольного 11 декабря.

Кроме того, на территории муниципального округа (МО) "Сосновая Поляна" по улице Тамбасова на площади 27 тыс. "квадратов" появится дошкольное учреждение.

Сегодня новые жилые кварталы в городе вводятся в строй вместе с социальной инфраструктурой. Это позволит обеспечить всех жителей новых районов школами и детскими садами рядом с домом. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Рядом с участком, где будут находиться школа и детский сад, инвестор построит многоквартирный жилой дом. Учебное заведение станет частью инфраструктуры нового ЖК. По окончании работ застройщик передаст ее в собственность города.

Ранее на Piter.TV: на Невской губе открылся детский сад с соляной пещерой и искусственным солнцем.

Фото: Piter.TV