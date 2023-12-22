К сентябрю на севере Петербурга заработает новое здание лицея №179 для 1,3 тыс. учеников

Строительство находится на завершающей этапе.

В сентябре 2024 года на Полюстровском проспекте, 77, в Петербурге откроется новое здание лицея №179, который рассчитан на 1375 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 марта.

Строительство находится на завершающей этапе. На данный момент идут работы по монтажу вентилируемого фасада и витражных остеклений, устройству кровли, монтажу системы отопления, вентиляции, электрических и слаботочных систем и лифтового оборудования, отделке стен и полов.

Губернатор Петербурга проверил ход работ по строительству двух бассейнов – большого и малого. Помимо них в здании будут спортивный, актовый и зрительный залы, библиотека и книгохранилище. Кроме того, предусмотрены мастерские для уроков труда: две по обработке дерева и металла и два кабинета домоводства. Запроектированы мультимедийный кабинет, помещения для кружков, кабинет психолога.

Третье запланированное здание лицея №179, находящееся на Полюстровском проспекте, 61, ввели раньше второго – в 2021 году.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)