Пешеходная ресторанная улица появится в Петроградском районе к 2027 году

Объект будет в составе бывшей трикотажной фабрики.

В Петроградском районе Петербурга появится пешеходная ресторанная улица. Также новую жизнь получит бывшая трикотажная фабрика "Красное знамя": ремонт завершится в следующем году, а рядом обустроят общественное пространство, пишет "Петербургский дневник".

Реставрация отбельного, красильного и трикотажного цехов на производстве стартовала в 2021 году. Для начала было произведено масштабное исследование объекта.

Мы изучили тысячи страниц архивных документов, начиная от чертежей и заканчивая рабочей перепиской Мендельсона с советскими строителями, и узнали, что только часть построек на земельном участке относится к авторству Мендельсона. Оказалось, что Мендельсон отказался от авторства нескольких зданий на участке, так как ему не понравилась идея упрощения некоторых аспектов в проекте строительства фабрики. Максим Филипович, представитель проектно-строительной компании

В настоящее время в двух исторических фабричных корпусах Мендельсона уже завершены работы по демонтажу аварийных конструкций, идут усиление железобетонных рам и бетонирование плиты. В одном из них создадут коворкинг. Второй корпус отдадут под апартаменты, сделают и общественное зеленое пространство.

А ресторанная улица появится в 2027 году, когда будут готовы бывший трикотажный корпус и строящийся по соседству дом.

Мы хотим создать европейский променад с открытыми террасами и кафе, которые будут располагаться на первых этажах как в новом жилом доме, так и в бывшем трикотажном корпусе. Отмечу, что коммерческие помещения останутся в нашем управлении. Иван Донкин, директор по девелопменту застройщика

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)