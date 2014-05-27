  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Янино в 2026 году начнут строить новую поликлинику
Сегодня, 14:58
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Янино в 2026 году начнут строить новую поликлинику

0 0

Все работы на себя возьмет группа "Йонд", а готовый объект передадут в систему здравоохранения.

Вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский заявил, что поликлинику в Янино начнут строить в следующем году. Возведение планируется силами инвестора с последующим выкупом, рассказали в администрации региона 18 декабря. 

Все работы на себя возьмет группа "Йонд", а готовый объект передадут в систему здравоохранения. Поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. В медучреждении предусмотрены отделения терапии, стоматологии, женская консультация, диагностическое и профилактическое для детей и взрослых, а также стационар на 10 коек. Соглашение подпишут в начале 2026-го. 

Мы нашли рабочую схему, которая в короткие сроки позволит обеспечить жителей полноценной медицинской помощью. 

Евгений Барановский, вице-губернатор Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: Петербург ввел более 2 млн квадратных метров жилья за 11 месяцев. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: поликлиника, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии