Новую троллейбусную остановку установят в Приморском районе

Особенность остановки заключается в том, что она функционирует исключительно по запросу пассажиров.

С 1 декабря в Приморском районе появится новая остановка для пассажиров троллейбуса №25. Информацию об этом разместила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Новая остановка "Троллейбусный парк №6, по требованию" разместится на улице Генерала Хрулёва, рядом с домом №12Д, в направлении следования к Серебристому бульвару.

Особенность остановки заключается в том, что она функционирует исключительно по запросу пассажиров. Чтобы воспользоваться услугами этой точки, пассажиры должны предварительно известить водителя о своем намерении войти или покинуть транспортное средство.

Ранее мы сообщили о том, что в продажу поступят 50 тыс. "Подорожников", посвященных 70-летнему юбилею Петербургского метрополитена.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)