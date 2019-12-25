  1. Главная
Новую троллейбусную остановку установят в Приморском районе
Сегодня, 12:26
Особенность остановки заключается в том, что она функционирует исключительно по запросу пассажиров.

С 1 декабря в Приморском районе появится новая остановка для пассажиров троллейбуса №25. Информацию об этом разместила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Новая остановка "Троллейбусный парк №6, по требованию" разместится на улице Генерала Хрулёва, рядом с домом №12Д, в направлении следования к Серебристому бульвару.

Особенность остановки заключается в том, что она функционирует исключительно по запросу пассажиров. Чтобы воспользоваться услугами этой точки, пассажиры должны предварительно известить водителя о своем намерении войти или покинуть транспортное средство.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер)

