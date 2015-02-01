В продажу поступят 50 тыс. "Подорожников", посвященных 70-летнему юбилею Петербургского метрополитена

Эксклюзивный тираж выпущенных карт будет доступен покупателям с утра 15 ноября в кассах метро и специализированных точках продажи проездных билетов СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Специальная серия карт "Подорожник", приуроченная к 70-летию Петербургского метрополитена, появится в продаже в количестве 50 тыс. штук, информирует пресс-служба Комитета по транспорту.

Эксклюзивный тираж выпущенных карт будет доступен покупателям с утра 15 ноября в кассах метро и специализированных точках продажи проездных билетов СПб ГКУ "Организатор перевозок". Стоимость юбилейного билета составит 90 рублей. Это вторая партия коллекционного издания: первая партия была выпущена 27 октября, её посвятили историческому электродепо "Автово", откуда ровно 15 ноября 1955 года отправился первый поезд Ленинградского метрополитена, открыв историю самой красивой подземки планеты.

Сегодня Петербургский метрополитен — важнейшая составляющая городского транспорта и настоящий памятник техническому гению, профессионализму и усердию нескольких поколений строителей, водителей поездов и инженеров. Ежедневно здесь работают более 18 тыс. профессионалов, большинство из которых обладают профильным образованием и бережно хранят наследие ленинградской инженерной школы.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха