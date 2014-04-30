Первый ГЭТ-класс на базе школы №334 открыли в Невском районе

Главная цель проекта заключается в формировании кадрового потенциала для предприятий городского транспорта и повышении привлекательности рабочих специальностей в этой отрасли.

В трамвайном парке №7 состоялась торжественная презентация уникального образовательного проекта – создание первого в Невском районе специального класса, направленного на раннюю профилизацию учащихся школ в транспортной сфере. Инициатива осуществляется СПБ ГУП "Горэлектротранс" при поддержке Комитета по транспорту в рамках программы по подготовке будущих сотрудников для транспортного сектора.

Главная цель проекта заключается в формировании кадрового потенциала для предприятий городского транспорта и повышении привлекательности рабочих специальностей в этой отрасли. Церемония открытия собрала представителей руководства Комитета по образованию, администрации Невского района, педагогов школы №334, руководителей СПб ГУП "Горэлектротранс", а также партнеров из профильных учебных заведений.

После официального открытия участникам мероприятия были предоставлены возможности пройти практические занятия: школьники под наблюдением профессионалов из депо ознакомились с процедурой замены информационных панелей на маршрутах движения трамваев и управлением токоприёмником. Заключительный этап включал творческие выступления учащихся и увлекательную поездку на трамвае.

Руководитель Комитета по транспорту Валентин Енокаев назвал инициативу проектом будущего, способствующим формированию осознанного подхода молодежи к выбору профессии и ответственности за развитие отрасли.

Создание подобного класса является важным звеном в развитии комплексной системы подготовки кадров, обеспечивающей преемственность этапа "школа-колледж/вуз-предприятие", которую активно внедряет транспортное сообщество города для восполнения потребности в высококвалифицированных специалистах.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

