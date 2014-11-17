  1. Главная
Новая награда за вклад в благотворительность появится в Петербурге
Сегодня, 12:25
Сейчас в городе насчитывают 2,2 тыс. социально ориентированных НКО.

В Петербурге разработан проект закона об учреждении звания "Почетный благотворитель Петербурга". Его будут присваивать физлицам и организациям, которые пожертвовали на благотворительность свыше 10 млн рублей, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок. 

В Северной столице 10 лет назад учредили награду "Почетный меценат Петербурга". При этом тех, кто безвозмездно помогал больницам и хосписам, поддерживал тяжелобольных пациентов, детей и пациентов, никак не поощряли. Сейчас в городе насчитывают 2,2 тыс. социально ориентированных НКО, это благотворительные фонды и центры социальной поддержки. 

Наравне с ними есть огромное число жителей, которые помогают нуждающимся ежедневно. И хотя в благотворительности они участвуют совсем не ради награды, считаю, что со своей стороны мы обязательно должны их поддержать. 

Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Смольном наградили петербуржцев за вклад в заботу и поддержку горожан. 

Фото: Telegram / Четырграм 

