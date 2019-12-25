В Смольном наградили петербуржцев за вклад в заботу и поддержку горожан

Вручены 50 знаков За милосердие.

В Санкт-Петербурге состоялась 21-я церемония награждения знаком "За милосердие". В Смольном 50 горожан получили эту награду за значимый вклад в поддержку жителей города, сообщили в пресс-службе администрации.

По информации города, среди награждённых — представители социальной сферы, медицины, образования, религиозных организаций и других учреждений, которые ежедневно работают с людьми и помогают тем, кто нуждается в поддержке.

Вице-губернатор Наталья Чечина подчеркнула значимость работы этих специалистов. Награда "За милосердие" вручается в Петербурге почти два десятилетия. За это время её получили 789 жителей города.

Фото: пресс-служба Смольного