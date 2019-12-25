Новую награду для финансовых работников намерены учредить в Петербурге

Награда будет изготовлена из "золотистого металла" и будет представлять собой обвитые лентой дубовые ветви с гербом Петербурга посередине.

Правительство Петербурга планирует учредить новую награду для работников финансовой сферы, согласно проекту постановления, опубликованному 10 июня на сайте Смольного для проведения антикоррупционной экспертизы.

Предлагается учредить знак отличия "Отличник финансовой работы Санкт-Петербурга". Комитету финансов предстоит в месячный срок утвердить все необходимые документы для введения новой награды. Финансирование расходов на награждения будет осуществляться из бюджетных ассигнований, выделенных на содержание комитета.

Предполагается, что ежегодно будет вручаться не более 10-ти знаков отличия. Награждать планируют за выдающиеся заслуги в области бюджетной, налоговой, финансовой политики.

Награда будет изготовлена из "золотистого металла" и будет представлять собой обвитые лентой дубовые ветви с гербом Петербурга посередине. Ниже изображения герба будет располагаться надпись "Отличник финансовой работы". Награда будет иметь миниатюрную копию для ношения на одежде.

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Фото: Piter.TV