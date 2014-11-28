В "Новой Голландии" 26 ноября откроется каток

Напрокат можно взять хоккейные и фигурные коньки от 25 до 47 размера.

В Новой Голландии на следующей неделе откроется каток. Ледовое поле площадью 2000 м², как и раньше, расположено на месте газона у Главной сцены.

Открытие состоится в субботу, 26 ноября. Билеты на каток продаются во втором киоске на Липовой аллее, ближе к "Дому 12", и онлайн. Напрокат можно взять хоккейные и фигурные коньки от 25 до 47 размера.

На катке действует система бонусов, благодаря которой посетители смогут воспользоваться скидками у резидентов Новой Голландии.

В "Севкабеле" каток откроется уже 19 ноября.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия