Нейросетевые комплексы ГАТИ Петербурга выявили девять случаев невосстановления благоустройства после работ

Штрафы составят за каждый из них по 50 тыс. рублей.

Нейросетевые комплексы Государственной административно-технической инспекции Петербурга с начала 2025 года выявили девять случаев невосстановления благоустройства после проведения аварийных работ. Штрафы составят за каждый из них по 50 тыс. рублей.

Когда нарушитель оплачивает штраф, с него не снимается обязанность восстановить нарушенное благоустройство.

Применение технологий позволяет оперативнее реагировать на нарушения, устранение которых напрямую влияет на комфорт жизни в Петербурге. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начали действовать новые штрафы для водителей.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга