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Нейросетевые комплексы ГАТИ Петербурга выявили девять случаев невосстановления благоустройства после работ
Сегодня, 14:49
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Нейросетевые комплексы ГАТИ Петербурга выявили девять случаев невосстановления благоустройства после работ

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Штрафы составят за каждый из них по 50 тыс. рублей.

Нейросетевые комплексы Государственной административно-технической инспекции Петербурга с начала 2025 года выявили девять случаев невосстановления благоустройства после проведения аварийных работ. Штрафы составят за каждый из них по 50 тыс. рублей. 

Когда нарушитель оплачивает штраф, с него не снимается обязанность восстановить нарушенное благоустройство.

Применение технологий позволяет оперативнее реагировать на нарушения, устранение которых напрямую влияет на комфорт жизни в Петербурге. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начали действовать новые штрафы для водителей. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, нарушенное благоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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