Нейросетевые комплексы ГАТИ Петербурга выявили девять случаев невосстановления благоустройства после работ

Нейросетевые комплексы Государственной административно-технической инспекции Петербурга с начала 2025 года выявили девять случаев невосстановления благоустройства после проведения аварийных работ. Штрафы составят за каждый из них по 50 тыс. рублей.
Когда нарушитель оплачивает штраф, с него не снимается обязанность восстановить нарушенное благоустройство.
Применение технологий позволяет оперативнее реагировать на нарушения, устранение которых напрямую влияет на комфорт жизни в Петербурге.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начали действовать новые штрафы для водителей.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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