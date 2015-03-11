Новую экотропу "Абрамовщина" благоустроили в Волховском районе Ленобласти

Она посвящена памяти схиигумении Евпраксии, возглавлявшей Староладожский Свято-Успенский монастырь

Волховский район Ленобласти обзавёлся новым туристско-экологическим маршрутом "Абрамовщина", открытым по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко в рамках программы "Тропа 47". Экотропа посвящена памяти схиигумении Евпраксии, возглавлявшей Староладожский Свято-Успенский монастырь, информирует пресс-служба областного правительства.

Маршрут проложен специально ко дню празднования 910-летия монастыря, запланированному на следующий, 2026 год. Протяженность прогулки составляет около 3 км. Начало экотропы расположено рядом со стенами Староладожского женского монастыря, далее путь пролегает по старинным улицам исторической части Ладоги, минуя жилые кварталы и сельскохозяйственные угодья, выводит туристов в живописный уголок природы — абрамовский лес, известный как любимое место духовной практики игуменьи Евпраксии.

Пресс-служба дирекции особо охраняемых природных территорий сообщила подробности о маршруте. Он оснащён смотровыми площадками, удобными дорожками с плотным покрытием, мостиками и деревянными настилами. Для ознакомления с историей и природой края размещены тематические экологические стенды. Непосредственно в месте расположения святого источника выстроен новый деревянный сруб, предусмотрена зона отдыха с кабинкой для ритуального омовения и лавочками. Возведённая заново деревянная лестница ведет к памятному кресту, возле которого устроена специальная территория для совершения молебнов и релаксации паломников.

Фото: Правительство Ленобласти